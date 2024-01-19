В феврале стоимость проживания в отелях существенно снизилась в ряде российских городов

Наиболее выгодным местом для бюджетного отдыха оказался Ярославль, где стоимость ночи в отеле средней категории уменьшилась до 2 500 рублей, что в четыре раза ниже, чем в январе.

Подешевевшие в феврале варианты проживания также представлены в Петрозаводске (3 100 рублей), Сортавале (4 500 рублей), Геленджике (1 800 рублей), Калининграде (2 400 рублей), Пятигорске (2 300 рублей), Кисловодске (2 000 рублей) и Эльбрусе (5 000 рублей).

Среди других городов, где цены на проживание снизились, значатся Ессентуки, Казань, Санкт-Петербург, Тула, Владимир, Нижний Новгород и Светлогорск. Например, в Ессентуки номер можно забронировать за 2 000 рублей в сутки, что на 47% дешевле, чем в январе.

Также отмечается уменьшение расходов на проживание в Суздале, Самаре, Владикавказе, Великом Новгороде, Перми и Тюмени. Популярные туристические локации, такие как Архыз, Минеральные Воды, Сочи, Псков, Архангельск, Смоленск, Москва, Зеленоградск и Новосибирск, также предлагают более доступные варианты проживания в феврале, сообщает Газета.Ру.