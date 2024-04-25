В опросе, проведенном компаниями Авиасейлс и Дзен в апреле 2024 года, было установлено, что 91% россиян перед поездкой в новое место ищут информацию в интернете, чаще всего — через прямой поиск по названию места (53%).

Почти половина опрошенных использует для этого сайты или приложения с авиабилетами (42%), а также YouTube (39%), Telegram (25%), социальные сети блогеров (23%) и каналы в Дзене (12%).

Отсутствие предварительного поиска тревел-контента часто приводило к недовольству поездкой из-за высоких цен, отсутствия развлечений и неготовности к неожиданностям, таким как плохая погода. Путешественники, активно изучающие информацию, чаще расстраивались из-за несоответствия ожиданий с реальностью, сообщает Газета.Ру.