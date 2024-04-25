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Опрос Дзена и Авиасейлс: почти все россияне перед поездкой в новое место ищут информацию о нем
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:25

Опрос Дзена и Авиасейлс: почти все россияне перед поездкой в новое место ищут информацию о нем

В опросе, проведенном компаниями Авиасейлс и Дзен в апреле 2024 года, было установлено, что 91% россиян перед поездкой в новое место ищут информацию в интернете, чаще всего — через прямой поиск по названию места (53%).

Почти половина опрошенных использует для этого сайты или приложения с авиабилетами (42%), а также YouTube (39%), Telegram (25%), социальные сети блогеров (23%) и каналы в Дзене (12%).

Отсутствие предварительного поиска тревел-контента часто приводило к недовольству поездкой из-за высоких цен, отсутствия развлечений и неготовности к неожиданностям, таким как плохая погода. Путешественники, активно изучающие информацию, чаще расстраивались из-за несоответствия ожиданий с реальностью, сообщает Газета.Ру.

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