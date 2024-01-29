Россиянам рассказали о стоимости путешествия в Арктику

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, Артур Мурадян, раскрыл информацию о стоимости путешествия в Арктику, которая варьируется от 40 до 200 тысяч рублей. По словам Мурадяна, окончательная цена зависит от выбранной программы и города, при этом он подчеркнул, что стоимость такого путешествия является довольно "внушительной". Тем не менее, вице-президент утверждает, что поездка в Арктику доступна для каждого россиянина.

Туры в Арктику предлагают различные опции, начиная от 40 тысяч рублей и достигая 10 тысяч долларов. Возможны поездки на ледоколах, стоимость которых может составлять от 5 до 10 тысяч долларов. Мурадян объясняет, что людей привлекает посещение экстремальных регионов из-за северного сияния и уникальных возможностей, недоступных в других местах.

Эксперт отмечает рост внутреннего туристического потока в Мурманской и Архангельской областях как зимой, так и летом, а также подчеркивает популярность Карелии, частично расположенной в арктическом круге.

В 2023 году более 1,1 миллиона путешественников посетили Арктику, и 97% из них оценили свой опыт положительно, сообщает SM.News.