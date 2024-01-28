Восточная и Южная Украина подняли тревогу: сирены в Днепропетровской и Николаевской областях из-за угрозы с воздуха

Восточная и Южная Украина столкнулись с угрозой из воздуха, в результате чего объявлены предупреждения и воздушная тревога в Днепропетровской и Николаевской областях.

Официальные источники по оповещению населения подтверждают звучание сирен в указанных регионах.

Ранее подобная тревога уже объявлялась в нескольких областях и длилась более 40 минут.