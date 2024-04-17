Петербургские ученые изобрели техническое средство, которое может точно выявить возраст и болезни деревьев

Молодые ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали техническое средство, которое позволяет узнать возраст дерева и его болезни без спила.

Некоторые учёные считают, что возраст дерева можно узнать, не срезая его, но результат все равно будет не достаточно точным. Для этого и был создан данный прибор, который умеет бесконтактно выявлять болезнь дерева на ранних стадиях, а также его возраст.

Как заявили специалисты из учебного заведения, разработка идеально подойдёт как для сохранения городских деревьев, так и для спасение редких и ценных образцов заповедных зон.