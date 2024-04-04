Второй всероссийский форум "Инклюзивная школа", запланированный на 10-12 апреля в Сургуте, представляет собой площадку для разработки региональной инклюзивной образовательной программы путешествий для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Основой программы будет методология Всероссийской программы "Классная страна".
Участники обсудят развитие нормативно-правового регулирования инклюзивного туризма и создадут модель транзитного планирования в инклюзии на 2035 год. Форум предполагает анализ лучших отечественных и зарубежных практик создания образовательной среды для детей с ОВЗ и проектирование новых решений в сфере инклюзии.
Завершением мероприятия станет презентация Меморандума инклюзивной школы на 2024 год, сообщает ТАСС.
Услышать альтернативную точку зрения по миру на Украине Запад пока не готов
Мнение стран глобального Юга официальный Запад учитывать не хочет, а значит к переговорам по Украине он пока не готов.
Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу
Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил на встрече в Брюсселе, что ситуация на Украине - это большая проблема, которую необходимо решить как можно раньше, так как она создает нестабильность для всего мира и представляет международную угрозу.
Ученые обнаружили признак для предсказания эффективности лечения женского рака
Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ выявили маркер эффективности иммунотаргетной терапии для пациентов с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия.
Сбер представил усовершенствованную нейросеть Kandinsky
Новая версия, Kandinsky 3.1, обучена на расширенном датасете изображений, что улучшило качество сгенерированных изображений.