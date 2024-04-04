Второй всероссийский форум "Инклюзивная школа", запланированный на 10-12 апреля в Сургуте, представляет собой площадку для разработки региональной инклюзивной образовательной программы путешествий для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Основой программы будет методология Всероссийской программы "Классная страна".

Участники обсудят развитие нормативно-правового регулирования инклюзивного туризма и создадут модель транзитного планирования в инклюзии на 2035 год. Форум предполагает анализ лучших отечественных и зарубежных практик создания образовательной среды для детей с ОВЗ и проектирование новых решений в сфере инклюзии.

Завершением мероприятия станет презентация Меморандума инклюзивной школы на 2024 год, сообщает ТАСС.