Эксперты выделили направления, куда поедут россияне весной

Весенний отпуск для россиян становится активным периодом путешествий как внутри страны, так и за ее пределами. Согласно последним данным, около 80% опрошенных путешественников планируют провести свои каникулы в поездках по России, благодаря улучшению инфраструктуры и доступным ценам на отдых в отечественных курортах.
Наиболее популярными направлениями внутреннего туризма являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Казань и Екатеринбург. Рост спроса на бронирование отелей и авиабилетов по России отмечается аналитиками, которые связывают его с развитием туристической инфраструктуры.
Тем не менее, также наблюдается увеличение числа туристов, предпочитающих отдых за рубежом, преимущественно в странах СНГ, Азии, Ближнего Востока и Европы. Популярность заграничных направлений подтверждается статистикой бронирования авиабилетов.
Российская туристическая индустрия активно развивается, привлекая как отдыхающих внутри страны, так и за ее пределами. Государство и бизнес инвестируют в развитие отрасли, создавая новые точки притяжения для туристов. Средние стоимости авиабилетов и проживания в российских отелях делают отдых доступным для широкого круга путешественников.
В целом, весенний отдых для россиян характеризуется разнообразием выбора и доступностью, способствуя развитию как внутреннего, так и выездного туризма, сообщает SM.News.
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