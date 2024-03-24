Воскресенье, 24 марта, стало днем общенационального траура в России. Его объявили по жертвам теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле".

Во всех регионах государственные флаги приспустили, а развлекательные мероприятия были отменены. Коснулось это и федеральных каналов: в эфире нет развлекательных передач и рекламы.

Россиян поддерживают и в мире: траурный день пройдет в Сербии, Никарагуа и Абхазии. Свои национальные флаги в московском посольстве приспустят представительства Британии и Австралии. Арабские Эмираты же продемонстрировали на самом высоком здании планеты - башне Бурдж-Халифа - проекцию российского флага, а фасад дополнили надписью "Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию" на двух языках: английском и арабском. Триколор появился и на знаковых достопримечательностях страны.