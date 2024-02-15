Государственная дума строго запретила распространение трэш-материалов в сети

В первом чтении Госдумы был принят законопроект, который четко регламентирует распространение жестокости в сети и запрещает любые фото/видеоматериалы с контентом в категории «трэш».
Если сайты, порталы и видеохостинги начнут заниматься распространением реальной жестокости (убийство, изнасилование, избиение), то они попадут в реестр запрещённых ресурсов на территории РФ.
Также в Кодекс РФ об административных правонарушениях была внесена поправка, которая устанавливала сумму штрафа за треш-контент в сети. Штраф равен 700 тысячам рублей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные меры необходимы, так как пресекают любые попытки совратить детей и подростков, а также помешать нанесению им серьезных психологических травм.
Спикер заявил, что некоторые интернет-деятели готовы на все, лишь бы заработать на незаконной деятельности, которая вызывает множество внимания и возмущения. Для всех любителей "ловить хайп" незаконным путём и создан был данный законопроект, добавил Володин.
Запрет будет иметь больше положительный эффект, чтобы не дать злоумышленникам наживаться на собственных преступлениях через интернет-пространство.
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