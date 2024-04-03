Космический мусор с МКС упал на крышу дома в США

В марте текущего года на крышу дома во Флориде упал обломок космического мусора, выброшенного с Международной космической станции три года назад. Этот инцидент, вызванный падением контейнера с устаревшими батареями, весившего 2,6 тонны, привлёк внимание многих людей.
NASA начала исследование случившегося, поскольку мусор считался массивным и был первым по размерам, когда-либо сброшенным с МКС. Удивительно, что никто не пострадал, так как в момент падения обломка в доме не было людей. Этот эпизод подчеркивает актуальность проблемы космического мусора и необходимость принятия мер по его предотвращению и безопасной утилизации, сообщает NVL.
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