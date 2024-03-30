Жители 28 муниципалитетов ЛНР присоединятся к экологической акции

Экологическая кампания "Чистая республика" стартовала в Луганской Народной Республике под предводительством главы региона Леонида Пасечника. Участвуют 28 муниципалитетов, которые собираются очистить от мусора места отдыха и природные зоны, включая те, что пострадали от военных действий.

Церемония открытия акции прошла в Луганске, где под руководством Пасечника местные жители, студенты и чиновники приступили к уборке мусора и прошлогодней листвы в парке Константино-Еленовского храма, одном из любимых мест отдыха горожан.

Пасечник подчеркнул, что цель кампании — восстановить санитарное и экологическое состояние городов и муниципалитетов ЛНР, включая районы возле фронта, и решить проблемы, связанные с паводками, вызванными поджогами лесов со стороны украинских вооруженных сил.

Акция "Чистая республика" продлится с 28 марта по 27 апреля, в рамках которой участники будут убирать парки, скверы, улицы и берега рек от бытового мусора, пожароопасной растительности и обломков, оставшихся после боевых столкновений. Всем участникам будет предоставлен необходимый инвентарь и транспорт для вывоза мусора.