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РЭО предупредил автомобилистов о штрафах за парковку и перекрытие подъезда к мусорным площадкам
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:01

РЭО предупредил автомобилистов о штрафах за парковку и перекрытие подъезда к мусорным площадкам

Генеральный директор РЭО, Денис Буцаев, подчеркнул, что такие правонарушения регулярно фиксируются по всей территории России. Он пояснил, что неправильная парковка мешает работе мусоровозов, приводя к сбою в графике сбора отходов.

В 2023 году только в Архангельске было зафиксировано пять тысяч случаев перекрытия доступа к контейнерным площадкам. Штрафы за подобные нарушения могут достигать до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 10 тысяч рублей для должностных лиц, а также до 30 тысяч рублей для юридических лиц в регионах, включая Московскую, Саратовскую, Ленинградскую, Белгородскую, Новгородскую, Оренбургскую, Калужскую области и Приморский край, сообщает News.Ru.

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