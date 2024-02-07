РЭО предупредил автомобилистов о штрафах за парковку и перекрытие подъезда к мусорным площадкам

Генеральный директор РЭО, Денис Буцаев, подчеркнул, что такие правонарушения регулярно фиксируются по всей территории России. Он пояснил, что неправильная парковка мешает работе мусоровозов, приводя к сбою в графике сбора отходов.
В 2023 году только в Архангельске было зафиксировано пять тысяч случаев перекрытия доступа к контейнерным площадкам. Штрафы за подобные нарушения могут достигать до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 10 тысяч рублей для должностных лиц, а также до 30 тысяч рублей для юридических лиц в регионах, включая Московскую, Саратовскую, Ленинградскую, Белгородскую, Новгородскую, Оренбургскую, Калужскую области и Приморский край, сообщает News.Ru.
В Голландии сообщили, что не намерены отказываться от газа даже после 2050 года
Об этом политики заявили на конференции, проходящей на Гоа.
Касатки во льдах Японии вероятно спаслись сами
Дюжина касаток с детенышами попала в ледяную полынью в японских водах и стала в центре внимания СМИ всего мира.
Эксперты сообщили, кому нельзя употреблять овсяную кашу
Эксперты из РФ провели исследование о вреде и пользе овсяной каши для человеческого организма. Они выяснили, что цельнозерновая овсяная каша богата полезными минералами и витаминами, но многие путают её с быстрорастворимой овсянкой, содержащей вредные добавки. Это особенно опасно для диабетиков, людей с ожирением и аллергиков.
Ученые назвали лучшие напитки для мозга
Новые исследования подтверждают связь между употреблением определенных напитков и улучшением когнитивных функций мозга.