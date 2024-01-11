Установка "Роснано", представленная как новаторское средство разложения мусора на молекулы, была оценена учеными и экологами

Однако подобные технологии, включая плазмохимическую обработку отходов, уже давно используются за рубежом, включая Японию. Эксперты подчеркивают, что проблема утилизации отходов известна и актуальна, и разработка подобных установок проводится ведущими странами.
Доктор химических наук Борис Жуйков отмечает, что важно не только разложение на молекулы, но и обеспечение безопасности образующихся в процессе веществ. Директор "Зеленого патруля" Роман Пукалов выражает поддержку новой технологии, особенно в контексте использования примитивных методов утилизации в России, которые не всегда эффективны и негативно сказываются на окружающей среде, сообщает РБК.
Археологи в Саудовской Аравии обнаружили огромные укрепления возрастом 4000 лет в оазисе Хайбар
Это одно из старейших обнаруженных сооружений этого периода в регионе. Укрепления, окружающие оазис, представляют значительный интерес для археологов, позволяя лучше понять социальную сложность и взаимодействие древних обитателей.
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы, обнаруженными в процессе подготовки к миссии Artemis II. Миссии Artemis II и Artemis III перенесены на 2025 и 2026 годы соответственно.
Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера
Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера, объединяя электронные компоненты и мозговые органоиды. Человеческий мозг, содержащий 86 миллиардов нейронов и квадриллион синапсов, представляет сложную систему, которую пока сложно моделировать в науке.
Ученые выяснили, что гигантопитеки вымерли около 300 тыс. лет назад из-за долгой дестабилизации климата
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