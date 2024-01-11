Установка "Роснано", представленная как новаторское средство разложения мусора на молекулы, была оценена учеными и экологами

Однако подобные технологии, включая плазмохимическую обработку отходов, уже давно используются за рубежом, включая Японию. Эксперты подчеркивают, что проблема утилизации отходов известна и актуальна, и разработка подобных установок проводится ведущими странами.

Доктор химических наук Борис Жуйков отмечает, что важно не только разложение на молекулы, но и обеспечение безопасности образующихся в процессе веществ. Директор "Зеленого патруля" Роман Пукалов выражает поддержку новой технологии, особенно в контексте использования примитивных методов утилизации в России, которые не всегда эффективны и негативно сказываются на окружающей среде, сообщает РБК.