В России скоро заработает закон, который полностью запретит треш-стримы. За них будет грозить штраф до 700 тыс. руб., и не только административная, но и уголовная ответственность, сообщает RT.
В действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» будут внесены изменения. Авторов и распространителей жестокого и непристойного контента будут вносить в специальный реестр. Далее они будут привлечены законом к ответственности. Сами соцсети также будут обязаны вести мониторинг и выявлять такие материалы, иначе тоже понесут ответственность..
Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России, один из активных борцов с треш-стримерами сообщает в своем ТГ-канале, где более полумиллиона подписчиков: "Треш-стример из Ярославля теперь угрожает мне физической расправой. Молодец, статья 119 УК РФ. PS видео с угрозами не публикуем, там жесть. Кстати, в Ярославле вообще рассадник треш-стримеров, почему так?"
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