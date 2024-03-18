ДТП на ж/д переезде случилось в Приамурье. Там сошли с рельс 20 вагонов товарного поезда после столкновения с легковой автомашиной. Автомобиль пытался пересечь пути вне установленного ж/д переезда. В результате аварии произошла задержка поездов дальнего следования. Движение пригородных поездов не изменилось, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства края.

Авария случилась на Забайкальской железной дороге, на территории Селемджинского района Амурской области, на перегоне Горелый — Бамовское. Сообщается, что пустые товарные вагоны, сойдя с рельс, заблокировали движение по путям и прилегающей автодороге, повреждены опоры контактной сети. К месту ЧП выдвинулся восстановительный поезд.



Водитель автомобиля госпитализирован, а его Nissan Murano сильно поврежден, следует из фотографий с места ЧП.