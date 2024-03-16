Завербованный спецслужбами Украины во Львове гражданин России прошел диверсионную подготовку и собирался совершить на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области диверсионные акты. Однако он был задержан сотрудниками ФСБ. Кадры задержания диверсанта распространила ЦОС ФСБ.
Гражданин должен был устраивать теракты на железной дороге в Свердловской области сходы поездов, следующих по Транссибу с грузами для СВО. Устройства для схода поездов были изготовлены самостоятельно, в кустарных условиях.
Задержанный признался во всем и сотрудничает со следствием. Гражданин также отдал следствию приспособления для диверсий, средства связи для общения с украинскими кураторами и деньги.
Mercedes-Benz ведет испытания человекоподобных роботов на своем заводе в Венгрии
Роботы Apollo, разработанные компанией Apptronik, обладают параметрами, приближенными к человеческим: рост около 170 см и вес около 73 кг.
Пользователи смогли увидеть прототип зарядного кейса для AirPods Pro
Недавно был представлен прототип зарядного кейса для AirPods Pro со встроенным сенсорным OLED-экраном, позволяющим контролировать различные функции устройства.
Эндокринолог Еремичева представляет методы самодиагностики ожирения
Эндокринолог из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Еремичева рекомендует рассчитать индекс массы тела и измерить окружность талии для определения висцерального ожирения.
Эксперты выделили самые частые поломки китайских автомобилей в России зимой
Исследование, проведённое "Авто.ру", выявило четыре основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России в зимний период.