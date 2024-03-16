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ФСБ задержала гражданина, готовившего теракт на Транссибе
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:56

ФСБ задержала гражданина, готовившего теракт на Транссибе

Завербованный спецслужбами Украины во Львове гражданин России прошел диверсионную подготовку и собирался совершить на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области диверсионные акты. Однако он был задержан сотрудниками ФСБ. Кадры задержания диверсанта распространила ЦОС ФСБ.

Гражданин должен был устраивать теракты на железной дороге в Свердловской области сходы поездов, следующих по Транссибу с грузами для СВО. Устройства для схода поездов были изготовлены самостоятельно, в кустарных условиях.

Задержанный признался во всем и сотрудничает со следствием. Гражданин также отдал следствию приспособления для диверсий, средства связи для общения с украинскими кураторами и деньги.



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