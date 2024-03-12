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По темпам развития транспорта Россия входит в тройку мировых лидеров
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:43

По темпам развития транспорта Россия входит в тройку мировых лидеров

Россия входит в первую тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта. В регионах страны ведется крупнейшее в современной истории строительство транспортной инфраструктуры. Хотя в начале 2000-х отрасль могла позволить себе строить всего несколько объектов в год. Сейчас же в отрасли множество источников финансирования капитальных вложений, в том числе инвестиции частного бизнеса.

Транспортная отрасль прошла непростой, тернистый путь от упадка и недофинансирования в 90-е годы до возрождения и превращения в единую систему. Кардинально поменялось все: техника, технологии, система управления, скорость принятия решений, объем обрабатываемой информации, качество сервиса. Транспортная отрасль России претерпевает революционные изменения благодаря поддержке президента, сказал в интервью газете "Транспорт России" министр транспорта России Виталий Савельев.

Авиационная мобильность планируется повысить к 2030 году в полтора раза по сравнению с прошлым годом. ускоряется модернизация аэродромной инфраструктуры, и Россия возрождает речной транспорт. Общественный транспорт обновляется, и внедряются цифровые решения для повышения конкурентоспособности и привлекательности услуг.

Условия труда транспортников улучшаются, и отрасль переживает революцию, с ростом числа высокотехнологичных рабочих мест.




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