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Трамп заявил, что Байден не управляет Америкой
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:25

Трамп заявил, что Байден не управляет Америкой

Бывший американский президент Дональд Трамп высказался о том, что у него есть сомнения в управлении государством именно нынешним лидером Джо Байденом. По словам Трампа, на самом деле во главе стоит "злобное" окружение.

- У меня всегда вопрос, он ли управляет США, потому что у него всегда отсутствующий вид, - заявил бывший президент. - Я не уверен, что это он.

Трамп подчеркнул, что у руля могут стоять те, кто находится в окружении Байдена. Политик назвал их злобными и умными, а про президента сообщил, что они пользуются его положением, когда он "хочет поскорее лечь спать".

На данный момент Байден занимает 14-ю строчку среди лучших американских президентов.

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