Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом восьмого марта во Флориде. Лидеры собираются обсудить мирное соглашение с Украиной, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Как сообщил чиновник, Трамп будет гарантией мирных договоренностей - так считает Будапешт.

- Без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания, - подчеркнул глава МИД в своем сообщении. - Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но тем не менее мы в этом убеждены.

Также он отметил, что Венгрия с уважением относится к мнению американцев во время выборов и ни в коем случае не настаивает на определенной точке. При этом Будапешт приводит примеры сотрудничества между странами, и отмечает высокий уровень отношений во время правления Трампа.