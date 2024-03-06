Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом восьмого марта во Флориде. Лидеры собираются обсудить мирное соглашение с Украиной, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Как сообщил чиновник, Трамп будет гарантией мирных договоренностей - так считает Будапешт.
- Без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания, - подчеркнул глава МИД в своем сообщении. - Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но тем не менее мы в этом убеждены.
Также он отметил, что Венгрия с уважением относится к мнению американцев во время выборов и ни в коем случае не настаивает на определенной точке. При этом Будапешт приводит примеры сотрудничества между странами, и отмечает высокий уровень отношений во время правления Трампа.
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