Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.03.2024 : 91,1604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.03.2024 : 98,9366
Орбан побеседует с Трампом по поводу решения конфликта на Украине
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:27

Орбан побеседует с Трампом по поводу решения конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом восьмого марта во Флориде. Лидеры собираются обсудить мирное соглашение с Украиной, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Как сообщил чиновник, Трамп будет гарантией мирных договоренностей - так считает Будапешт.

- Без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания, - подчеркнул глава МИД в своем сообщении. - Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но тем не менее мы в этом убеждены.

Также он отметил, что Венгрия с уважением относится к мнению американцев во время выборов и ни в коем случае не настаивает на определенной точке. При этом Будапешт приводит примеры сотрудничества между странами, и отмечает высокий уровень отношений во время правления Трампа.

Мир

Призывы Макрона помочь Киеву назвали бесполезными

Призывы Макрона помочь Киеву назвали бесполезными

Об этом высказался министр обороны Германии.

Читать полностью
Интернет-кабели в Красном море опять перебили

Интернет-кабели в Красном море опять перебили

Из-за безусловной поддержки действий Израиля в секторе Газа арабские и мусульманские страны предупреждают США о возможном распространении конфликта на весь регион.

Читать полностью

Общество

Россиянам станет сложнее получить кредиты

Россиянам станет сложнее получить кредиты

Банки стали чаще отказывать в займах.

Читать полностью
Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны

Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны

В Приморском крае, Татарстане, Самарской и Саратовской областях специалисты прогнозируют наиболее холодную погоду

Читать полностью

Новости