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Трамп и Орбан встретятся во Флориде
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:07

Трамп и Орбан встретятся во Флориде

Западные СМИ анонсировали встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, ссылаясь на анонимный источник. На данный момент представители обеих стран пока не дали свои комментарии.

Издание Bloomberg сообщает, что вероятнее всего встреча состоится восьмого марта. Авторы статьи считают, что визит Орбана во Флориду внесет смятение в ряды союзников США из-за возможного возвращения Трампа на пост президента.

Премьер Венгрии уже завоевал популярность у американских правых, подчеркивает автор статьи. Во многом ему сыграли на руку консервативные взгляды. Так, например, во время выступления в Техасе, когда он отвергнул программу сексуальной ориентации для школьников, зал ответил Орбану аплодисментами.

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