Экс-президент Америки Дональд Трамп нелестно отозвался о действующем лидере Джо Байдене. Трамп усомнился в интеллекте политика, сообщив, что у последнего самый низкий IQ за всю историю США.

- Я готов поспорить, что среди всех президентов - а у нас их было много - Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за все время, - высказался Трамп.

Свою речь он дополнил высказыванием о том, что глава Белого дома некомпетентен и не имеет права быть лицом страны. В качестве доказательства он привел казусы, в которых оказывался Байден.