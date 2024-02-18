Экс-президент Америки Дональд Трамп нелестно отозвался о действующем лидере Джо Байдене. Трамп усомнился в интеллекте политика, сообщив, что у последнего самый низкий IQ за всю историю США.
- Я готов поспорить, что среди всех президентов - а у нас их было много - Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за все время, - высказался Трамп.
Свою речь он дополнил высказыванием о том, что глава Белого дома некомпетентен и не имеет права быть лицом страны. В качестве доказательства он привел казусы, в которых оказывался Байден.
- Не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений, - подчеркнул Трамп.
Мюнхенская конференция превратилась в вечеринку против Путина
Неофициальным девизом неформального праздника стала фраза Prost gegen Putin! – Выпьем против Путина!
"Большая семерка" собирается удерживать российские активы до исполнения определенных условий
Свою твердость в этом решении подтвердили главы МИД стран.
Исследователи объявили о значительном прорыве в лечении трудноподдающегося терапии вида рака - мезотелиомы
Новый препарат, разработанный командой ученых, показал значительное увеличение выживаемости и продолжительности жизни пациентов.
Московские специалисты разработали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, объявила об этом новшестве 16 февраля. Этот набор данных включает результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные признаки для определения внутричерепного кровоизлияния.