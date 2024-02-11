Экс-президент Дональд Трамп считает, что США больше не должны безвозмездно раздавать баснословные суммы просто так. Вся зарубежная помощь должна быть переведена в формат займов, считает политик. Мнение было озвучено во время обсуждения в сенате законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

- Никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа - не безвозмездно, - написал он в социальной сети. - Заем может быть на чрезвычайно льготных условиях. Без процентов и на неограниченный срок, но тем не менее это должен быть заем.

Трамп уверен, что раздавать деньги без надежды их вернуть Америка не имеет права. "США больше не должны быть глупыми", - говорит экс-президент.