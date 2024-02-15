Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.02.2024 : 91,4316
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.02.2024 : 97,8133
Трамп-младший считает, что Путин способен манипулировать Байденом
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:29

Трамп-младший считает, что Путин способен манипулировать Байденом

Дональд Трамп-младший заявил, что президент России Владимир Путин больше импонирует главе Белого дома Джо Байдену. Причиной политик называет возможность управлять лидером США: об этом Трамп-младший сообщил на своей персональной странице в социально сети.

- Путин предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более предсказуемый, - написал политик. - Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке.

На данный момент в политической гонки одним из сильнейших игроков является экс-президент США Дональд Трамп. Сейчас он фаворит Республиканской партии, а его главный конкурент - Джо Байден.

Мир

SpaceX переехала из Делавэра в Техас

SpaceX переехала из Делавэра в Техас

Штат Делавер в США, в котором Илон Мак никому не советует теперь иметь бизнес, лишился двух всемирно известных компаний — SpaceX и Neuralink.

Читать полностью
Киев и Варшава снова в ссоре из-за брюссельского решения о льготах

Киев и Варшава снова в ссоре из-за брюссельского решения о льготах

Митинги на границе становятся все более агрессивными.

Читать полностью

Общество

Рассрочка вместо ипотеки: доля таких сделок среди московских квартир растет

Рассрочка вместо ипотеки: доля таких сделок среди московских квартир растет

Рост таких сделок резко вырос, уверены эксперты.

Читать полностью
Внедрять новые принципы в медицину предложил Путин

Внедрять новые принципы в медицину предложил Путин

Второй форум будущих технологий был посвящен инновационным разработкам в медицине. Большая роль ИИ отводится в удаленном диагностировании заболеваний.

Читать полностью

Новости