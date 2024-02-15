Дональд Трамп-младший заявил, что президент России Владимир Путин больше импонирует главе Белого дома Джо Байдену. Причиной политик называет возможность управлять лидером США: об этом Трамп-младший сообщил на своей персональной странице в социально сети.

- Путин предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более предсказуемый, - написал политик. - Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке.

На данный момент в политической гонки одним из сильнейших игроков является экс-президент США Дональд Трамп. Сейчас он фаворит Республиканской партии, а его главный конкурент - Джо Байден.