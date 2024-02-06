Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.02.2024 : 91,2434
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.02.2024 : 98,2279
Сотня тракторов перекрыла границу Бельгии и Голландии
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:13

Сотня тракторов перекрыла границу Бельгии и Голландии

Фермеры Бзападной Европы перекрывают трассы. Сотня тракторов вышла на трассу на границе Бельгии и Голландии и заблокировали погранпереход. Полиция направила транспортный поток на другие дороги, сообщает RT.

Ранее в Германии аграрии заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера двухметровой горой навоза, сообщила NDR.

Во Франции в коммуне Экс-ан-Прованс два десятка фермеров перекрыли логистическую платформу супермаркетов Casino, сообщает BFMTV.

Ранее стало известно, что греческие фермеры в знак протеста перекрыли тракторами шоссе Салоники — Муданья.

Мир

Президент Джо Байден перепутал Макрона и Миттерана

Президент Джо Байден перепутал Макрона и Миттерана

Президент Джо Байден на предвыборной встрече в Лас-Вегасе сказал, что недавно виделся с Франсуа Миттераном.

Читать полностью
Вашингтон не хочет прямо отвечать про сбитый Ил-76

Вашингтон не хочет прямо отвечать про сбитый Ил-76

В Вашингтоне в ответ на вопрос о сбитом Ил-76 с украинскими пленными только хамят и отвечают российским журналистам вопросом на вопрос.

Читать полностью

Общество

Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми

Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми

В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.

Читать полностью
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики

Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики

Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.

Читать полностью

Новости