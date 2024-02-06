Фермеры Бзападной Европы перекрывают трассы. Сотня тракторов вышла на трассу на границе Бельгии и Голландии и заблокировали погранпереход. Полиция направила транспортный поток на другие дороги, сообщает RT.
Ранее в Германии аграрии заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера двухметровой горой навоза, сообщила NDR.
Во Франции в коммуне Экс-ан-Прованс два десятка фермеров перекрыли логистическую платформу супермаркетов Casino, сообщает BFMTV.
Ранее стало известно, что греческие фермеры в знак протеста перекрыли тракторами шоссе Салоники — Муданья.
Президент Джо Байден перепутал Макрона и Миттерана
Президент Джо Байден на предвыборной встрече в Лас-Вегасе сказал, что недавно виделся с Франсуа Миттераном.
Вашингтон не хочет прямо отвечать про сбитый Ил-76
В Вашингтоне в ответ на вопрос о сбитом Ил-76 с украинскими пленными только хамят и отвечают российским журналистам вопросом на вопрос.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.