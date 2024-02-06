Фермеры Бзападной Европы перекрывают трассы. Сотня тракторов вышла на трассу на границе Бельгии и Голландии и заблокировали погранпереход. Полиция направила транспортный поток на другие дороги, сообщает RT.

Ранее в Германии аграрии заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера двухметровой горой навоза, сообщила NDR.

Во Франции в коммуне Экс-ан-Прованс два десятка фермеров перекрыли логистическую платформу супермаркетов Casino, сообщает BFMTV.

Ранее стало известно, что греческие фермеры в знак протеста перекрыли тракторами шоссе Салоники — Муданья.