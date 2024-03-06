Продажа билетов на летние поезда в Крым открыта за 90 дней в этом году

Продажа билетов на летние поезда в Крым была открыта за 90 дней для упрощения планирования отдыха российских туристов. Это важная мера, подчеркнул глава министерства курортов и туризма республики, Вадим Волченко, в свете приближающегося курортного сезона.
Бронирование отдыха на крымском побережье уже превышает прошлогодние объемы, отмечает он, а гендиректор АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов сообщает о запуске дополнительных ежедневных поездов, включая Москва — Евпатория, сообщает Интерфакс.
Эксперты сравнили китайские и американские электромобили
Исполнительный директор Umicore, Матиас Мидрайх, высказал мнение о китайских и американских электромобилях, отметив превосходство китайских моделей в конкуренции. Китайские автомобили уступают американским лишь по цене, остальные характеристики равны.
Захарова предупредила Финляндию о последствиях размещения у себя американского ядерного оружия
Безопасность желающих принять американское ядерное оружие стран северной Европы не укрепится, а пострадает.
Турэксперт Кочеткова: в 2024 году наблюдается значительный рост внутреннего туризма в России
Бронирование гостиничных номеров и апартаментов на весну выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом. Самые высокие темпы роста зарегистрированы в различных регионах страны, таких как Зеленоградск (Калининградская область), Псков, Геленджик, Тула, Мурманск, Москва, Нижний Новгород и Казань.
Российские туристы предпочли Египет, ОАЭ и Таиланд для мартовских отпусков 2024 года
Египет, ОАЭ и Таиланд заняли первые три места по популярности, соответственно 24%, 19% и 18% туристов выбрали их в качестве направлений отдыха. Средняя цена тура в Египет составила 167 тыс. рублей, а в Таиланд — 242 тыс. рублей.