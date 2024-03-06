Продажа билетов на летние поезда в Крым открыта за 90 дней в этом году

Продажа билетов на летние поезда в Крым была открыта за 90 дней для упрощения планирования отдыха российских туристов. Это важная мера, подчеркнул глава министерства курортов и туризма республики, Вадим Волченко, в свете приближающегося курортного сезона.

Бронирование отдыха на крымском побережье уже превышает прошлогодние объемы, отмечает он, а гендиректор АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов сообщает о запуске дополнительных ежедневных поездов, включая Москва — Евпатория, сообщает Интерфакс.