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РЖД представили два новых туристических маршрута в Карелию и Мурманскую область
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:36

РЖД представили два новых туристических маршрута в Карелию и Мурманскую область

"Российские железные дороги" (РЖД) представили два новых туристических маршрута в Карелию и Мурманскую область, используя вагоны "Поезда Деда Мороза". Поезда будут отправляться каждую неделю с Ленинградского вокзала Москвы. Поезд "К северному сиянию" будет курсировать по средам с 31 января по 2 сентября, а поезд "В Карелию" — по пятницам с 2 февраля по 13 сентября.

Каждый поезд предлагает уникальные маршруты и продолжительность путешествия. Поезд "К северному сиянию" пройдет через Москву, Петрозаводск, Мурманск и Сортавалу, затратив на путь пять дней. Стоимость проезда начинается от 25 004 рублей. Поезд "В Карелию" следует через Москву, Петрозаводск и Сортавалу, предоставляя двухдневное путешествие с билетами от 8 701 рублей.

Билеты включают комплект постельного белья, дорожный набор и депозит, который можно использовать для покупки блюд из меню вагона-ресторана. Вагоны "Поезда Деда Мороза" представляют собой передвижные отели, позволяя туристам экономить время и деньги, перемещаясь между городами ночью и осматривая достопримечательности днем. Путешествие предоставляет уникальные возможности для осмотра природы Карелии и Заполярья, посещения культурных мест и наслаждения блюдами арктической и карельской кухни, сообщает ТАСС.

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