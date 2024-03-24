Недавнее исследование показало, что силовые тренировки имеют умеренный антидепрессивный эффект

Метаанализ 38 предыдущих исследований выявил, что силовые тренировки могут уменьшить симптомы депрессии, и ученые подчеркнули важность их использования в дополнение к традиционным методам лечения депрессии.
Однако необходимо учитывать различные аспекты силовых тренировок, такие как продолжительность, частота и конкретные параметры упражнений, влияющие на эффективность лечения.
Хотя сочетание силовых тренировок с другими формами упражнений не повлияло на результат, исследование признает некоторые ограничения, такие как отсутствие сравнения с другими методами лечения и недостаточная детализация протоколов тренировок, сообщает Planet Today.
В BMW презентовали новый кроссовер
BMW представила новый кроссовер Vision Neue Klasse X, который отличается от предыдущих моделей марки своим дизайном, возвращаясь к истокам бренда.
Владелец импланта Neuralink написал свой первый пост в социальных сетях силой мысли
Владелец Neuralink Илон Маск опубликовал свой первый пост в социальной сети X, используя силу мысли.
Ученые сообщили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в защите организма от опасных инфекций
Исследование, представленное на Европейском обществе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), показало, что увеличение числа определенных кишечных бактерий на 10% снижает риск инфекции на 25%.
Ученые обнаружили, что может улучшить очистку мозга
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что отключение двух генов, BHLHE40 и BHLHE41, в иммунных клетках макрофагах может значительно улучшить процесс очистки мозга.