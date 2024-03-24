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Недавнее исследование показало, что силовые тренировки имеют умеренный антидепрессивный эффект
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:52

Недавнее исследование показало, что силовые тренировки имеют умеренный антидепрессивный эффект

Метаанализ 38 предыдущих исследований выявил, что силовые тренировки могут уменьшить симптомы депрессии, и ученые подчеркнули важность их использования в дополнение к традиционным методам лечения депрессии.

Однако необходимо учитывать различные аспекты силовых тренировок, такие как продолжительность, частота и конкретные параметры упражнений, влияющие на эффективность лечения.

Хотя сочетание силовых тренировок с другими формами упражнений не повлияло на результат, исследование признает некоторые ограничения, такие как отсутствие сравнения с другими методами лечения и недостаточная детализация протоколов тренировок, сообщает Planet Today.

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