Недавнее исследование показало, что силовые тренировки имеют умеренный антидепрессивный эффект

Метаанализ 38 предыдущих исследований выявил, что силовые тренировки могут уменьшить симптомы депрессии, и ученые подчеркнули важность их использования в дополнение к традиционным методам лечения депрессии.

Однако необходимо учитывать различные аспекты силовых тренировок, такие как продолжительность, частота и конкретные параметры упражнений, влияющие на эффективность лечения.

Хотя сочетание силовых тренировок с другими формами упражнений не повлияло на результат, исследование признает некоторые ограничения, такие как отсутствие сравнения с другими методами лечения и недостаточная детализация протоколов тренировок, сообщает Planet Today.