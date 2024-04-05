В России проводится эксперимент с использованием глушителей для беспроводных наушников на железнодорожных переездах с целью повышения безопасности. Разработка проводится студентами Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета по заказу филиала ОАО "РЖД" Северо-Кавказской железной дороги.
Глушители блокируют Bluetooth-сигнал, что позволяет людям услышать шумовую сигнализацию на переходе или приближающийся поезд. Система также может временно блокировать сотовую связь, но не влияет на устройства жизненной необходимости, такие как кардиостимуляторы или слуховые аппараты.
Некоторые эксперты высказывают опасения относительно блокировки связи и предлагают альтернативные решения, такие как разработка программного обеспечения для отключения наушников по необходимости. Однако в РЖД уверены, что участие людей в эксперименте не требует письменного согласия, поскольку они находятся на территории инфраструктуры железной дороги, сообщает 4pda.To.
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