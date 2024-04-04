Репетиция стала подготовкой к основному событию, которое запланировано на 6 апреля в 11:00 по московскому времени. В ходе репетиции исторические вагоны разных поколений вторично проехали по улице и выстроились на площади Тверская Застава.
По информации пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в параде примут участие 12 исторических вагонов, включая редкие экспонаты из уникальной коллекции, такие как дореволюционный трамвай типа "Ф", ЛМ-2000 и КТ3R. После старта в 11:00 колонна пройдет по Лесной улице, а затем выстроится на площади Тверская Застава возле Белорусского вокзала.
После парада, в период с 11:15 до 16:00, все желающие смогут ознакомиться с экспозицией ретротрамваев возле Белорусского вокзала, сообщает Вечерняя Москва.
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