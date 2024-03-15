РЖД анонсировали запуск туристического поезда под названием "Две губернии", следующего по маршруту Москва – Липецк – Воронеж – Москва

Поезд будет предоставлять уникальный формат "поезд — отель", позволяя пассажирам путешествовать комфортно и в полной мере насладиться экскурсиями. Ожидается, что в первый рейс поезд отправится 8 мая и вернется 11 мая.
Пассажиров будут приветствовать современные двухэтажные купейные вагоны, оснащенные системой климат-контроля и современными санитарными узлами, а также возможностью зарядки гаджетов. В поезде будут доступны вагон-ресторан и вагон-душ. Кроме того, для удобства маломобильных граждан предусмотрены специализированные места.
В течение двух дней путешествия туристы смогут посетить такие достопримечательности, как природный парк "Кудыкина гора", Липецкий бювет, а также получить уникальный опыт в изучении русского судостроения и посещении Адмиралтейской площади в Воронеже, сообщает Москва24.
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