Скоростной ж/д трамвай планируют запустить к курорту "Новая Анапа"

Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов отметил, что проект травмая находится на стадии расчетов рентабельности.

Помимо этого, планируется оборудовать курорт вертолетным аэроэкспрессом для решения проблемы транспортной доступности.

Курорт "Новая Анапа" расположен на территории Краснодарского края, рядом с Анапой, с общей площадью проекта 1 806 га и номерным фондом от 15 тыс. до 25 тыс. номеров. При его реализации будет создано до 25 тыс. новых рабочих мест, а туристический поток в Анапский район ожидаемо вырастет до 3 млн человек ежегодно, сообщает ТАСС.