Скоростной ж/д трамвай планируют запустить к курорту "Новая Анапа"

Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов отметил, что проект травмая находится на стадии расчетов рентабельности.
Помимо этого, планируется оборудовать курорт вертолетным аэроэкспрессом для решения проблемы транспортной доступности.
Курорт "Новая Анапа" расположен на территории Краснодарского края, рядом с Анапой, с общей площадью проекта 1 806 га и номерным фондом от 15 тыс. до 25 тыс. номеров. При его реализации будет создано до 25 тыс. новых рабочих мест, а туристический поток в Анапский район ожидаемо вырастет до 3 млн человек ежегодно, сообщает ТАСС.
Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза
Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания.
Американские ученые назвали худшее время для человеческого организма
Исследование, проведенное американскими специалистами из Мичиганского университета, выявило, что наиболее вредным временем для организма человека является сон между 5 и 6 часами утра.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.