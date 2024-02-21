23 февраля 2024 года на горнолыжный курорт Шерегеш запустят дополнительный поезд

В предновогодний период курорт Шерегеш посетило 184,5 тысячи человек, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Помимо этого, введены однодневные туры "Поехали!", сокращающие время пути из Новокузнецка до станции Чугунаш и далее до горы Зеленая. Это помогло разгрузить транспортные потоки и решить проблемы с перевозкой туристов, возникшие из-за снегопадов в начале декабря.

Министр туризма Кузбасса подтвердила интерес к улучшению транспортной доступности курорта, включая рассмотрение возможности строительства аэропорта, реконструкции железнодорожного вокзала и создания подъездной дороги к горе для удобства туристов, сообщает Центральная Служба Новостей.