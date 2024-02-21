23 февраля 2024 года на горнолыжный курорт Шерегеш запустят дополнительный поезд

В предновогодний период курорт Шерегеш посетило 184,5 тысячи человек, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Помимо этого, введены однодневные туры "Поехали!", сокращающие время пути из Новокузнецка до станции Чугунаш и далее до горы Зеленая. Это помогло разгрузить транспортные потоки и решить проблемы с перевозкой туристов, возникшие из-за снегопадов в начале декабря.
Министр туризма Кузбасса подтвердила интерес к улучшению транспортной доступности курорта, включая рассмотрение возможности строительства аэропорта, реконструкции железнодорожного вокзала и создания подъездной дороги к горе для удобства туристов, сообщает Центральная Служба Новостей.
Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году
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Ученые из США сообщили о рисках, связанных с популярной пищевой добавкой — витамином B3
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Недавно в России стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Haval Jolion
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Ученые: циклы диеты, имитирующей голодание, могут значительно снизить биологический возраст человека
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