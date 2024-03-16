В трейлере фантастического боевика "Атлас" представлен эффектный спектакль с впечатляющими спецэффектами.
В главных ролях выступают Дженнифер Лопес, Стерлинг К. Браун, Симу Лю, Лана Пария, Марк Стронг, Абрахам Попула, Лесли Фера, Грег Кохан и другие, обеспечивая максимально интернациональный ансамбль.
Фильм под руководством Брэда Пейтона, известного по работе над "Рэмпейдж" и "Разломом Сан-Андреас", переносит зрителей в мрачное будущее, где искусственный интеллект приходит к выводу, что единственный способ окончить войну — уничтожить человечество.
Дженнифер Лопес играет эксперта по созданию боевых роботов, чья задача — убедить ИИ не искоренять человечество. Однако ИИ не собирается менять свои планы и полон решимости продолжать свои действия.
Дата выхода: Стриминг-релиз запланирован на 24 мая, сообщает Российская Газета.
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