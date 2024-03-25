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Лидеры ряда государств выразили соболезнования Путину в связи с трагедией в
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 17:24

Лидеры ряда государств выразили соболезнования Путину в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле"

Столичные власти сообщили, что на днях из больниц выписали 16 пострадавших во время теракта в "Крокусе", 76 все ещё остаются с стенах медучреждений на лечении. По сообщению врачей, многие пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Завалы концертного зала все ещё продолжают расчищать и, как говорят специалисты, поисковая операция подходит к концу. "Крокус" практически расчищен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил множество звонков от глав государств. Соболезнования выразили лидеры следующих стран: Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и Турция.

Президент также следит за работой спецслужб, которые продолжают работать над выяснением всех обстоятельств произошедшей трагедии.

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