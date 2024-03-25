Лидеры ряда государств выразили соболезнования Путину в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле"

Столичные власти сообщили, что на днях из больниц выписали 16 пострадавших во время теракта в "Крокусе", 76 все ещё остаются с стенах медучреждений на лечении. По сообщению врачей, многие пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Завалы концертного зала все ещё продолжают расчищать и, как говорят специалисты, поисковая операция подходит к концу. "Крокус" практически расчищен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил множество звонков от глав государств. Соболезнования выразили лидеры следующих стран: Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и Турция.
Президент также следит за работой спецслужб, которые продолжают работать над выяснением всех обстоятельств произошедшей трагедии.
Недавно состоялась премьера обновленного Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport — внедорожник третьей генерации, который дебютировал в 2015 году и ожидает следующего поколения только к 2025 году.
Российская компания True Gamers планирует создать первый в мире киберспортивный остров в ОАЭ
Объект, получивший название eSports Island, будет развиваться совместно с известными киберспортивными организациями, включая Team Spirit, Virtus.pro и Team BetBoom.
Врач Лапа предупредила о рисках для здоровья, связанных с привычкой ходить без шапки весной
Врач-терапевт Людмила Лапа, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой подчеркнула, что отказ от головного убора может привести к обострению инфекционных заболеваний из-за отсутствия защитного слоя на голове, который мог бы предотвратить переохлаждение и простуду.
Ученые выяснили, что курение является причиной увеличения количества скрытого жира на животе
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