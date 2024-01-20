В Рязани в митрополии обратили внимание на запахи в городе

Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии Русской православной церкви Дмитрий Фетисов обратил внимание властей на резкий и неприятный запах, распространяющийся в нескольких микрорайонах города Рязани. Об этом священник сообщил через свою страницу в социальной сети "Вконтакте".
"Вот уже несколько дней, как удушающий запах вновь окутал Даши, и сегодня в центре города дышать становится невозможно. Господи, просвети наши замечательные власти! Бедолаги усердно ищут источник этого зловония уже два десятка лет, но так и не могут его обнаружить. Похоже, что они так устали от бесконечных поисков, что просто перестали искать", - написал Фетисов.
Жители Рязани в комментариях под постом священника выразили согласие, подчеркивая, что из-за неприятного запаха становится трудно находиться на улице, и многие прикрывают лица шарфами.
На данный момент пресс-служба правительства Рязанской области не прокомментировала ситуацию, а в мэрии Рязани также не отреагировали на высказывание священника. Ранее горожане уже жаловались на неприятные запахи в микрорайонах возле Южного промышленного узла, начиная с 2012 года.
Губернатор Рязанской области, Павел Малков, ранее заявлял о возможности нескольких источников запаха, которые нужно выявить и приступить к устранению. Планировалось провести мониторинг атмосферного воздуха в Рязанской области в режиме непрерывной работы, сообщает ТАСС.
Ранее ведомства провели уголовное расследование по факту нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами в Рязани. По результатам следствия, руководители коммерческих организаций получили незаконные лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения на деятельность по обращению с химическими веществами и отходами в районе Турлатово.
С 13 марта 2007 по 10 октября 2022 года было захоронено около 355 тыс. куб. м химических веществ и отходов, представляющих угрозу для окружающей среды и здоровья людей.
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