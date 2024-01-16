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Движение на трассе М-5 после массового ДТП восстановили в Самарской области
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:48

Движение на трассе М-5 после массового ДТП восстановили в Самарской области

Движение транспорта на автодороге М-5 в Сергиевском районе Самарской области, где в течение дня произошло столкновение 14 автомобилей, восстановлено. Об этом сообщает Министерство внутренних дел региона в своем Telegram-канале.

В настоящий момент передвижение на участке автодороги М-5 "Урал" на 1 129-м километре в Сергиевском районе, где произошло массовое ДТП, полностью восстановлено. На месте происшествия работают сотрудники Дорожной полиции.

По информации Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям региона, во вторник днем столкнулись 12 грузовых и два легковых автомобиля, что привело к пострадавшим двум людям. В результате этого происшествия движение на трассе в районе села Старое Якушкино было временно остановлено, сообщает ТАСС.

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