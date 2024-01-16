Движение на трассе М-5 после массового ДТП восстановили в Самарской области

Движение транспорта на автодороге М-5 в Сергиевском районе Самарской области, где в течение дня произошло столкновение 14 автомобилей, восстановлено. Об этом сообщает Министерство внутренних дел региона в своем Telegram-канале.
В настоящий момент передвижение на участке автодороги М-5 "Урал" на 1 129-м километре в Сергиевском районе, где произошло массовое ДТП, полностью восстановлено. На месте происшествия работают сотрудники Дорожной полиции.
По информации Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям региона, во вторник днем столкнулись 12 грузовых и два легковых автомобиля, что привело к пострадавшим двум людям. В результате этого происшествия движение на трассе в районе села Старое Якушкино было временно остановлено, сообщает ТАСС.
В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса
Саудовская Аравия рассматривает возможность признания государства Израиль после разрешения палестинского вопроса.
Иран ударил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии в ответ на теракт
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил ракетные удары по объектам в провинции Идлиб в Сирии и столице Иракского Курдистана, Эрбиле.
Владимир Путин отметил высокие темпы развития Сахалина
Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с руководителями муниципальных образований различных регионов России, высказал удовлетворение по поводу активного развития Сахалина и увеличения уровня доходов его жителей.
Молодым семьям гранты на открытие бизнеса выдадут в Псковской области
Власти Псковской области разработали новый комплекс мер поддержки молодых семей, включая предоставление грантов на осуществление проектов в сфере семейного бизнеса и погашение ипотеки.