Цены на туры в Тибет, одну из самых закрытых и загадочных территорий, принадлежащую Китаю, были оглашены туроператорами. Несмотря на высокую стоимость, этот вид путешествия остается привлекательным для ценителей эксклюзивных и осознанных приключений. Туры в Тибет предполагают готовность к непростым условиям, включая высокогорье, и финансовые затраты в среднем от 500 тыс. рублей на человека.

Маршруты в Тибет разнообразны: от посещения основных достопримечательностей в Лхасе до переезда через высокогорные перевалы с видом на Эверест. Также доступны комбинированные маршруты, включающие посещение Пекина, Сианя, Шанхая и других крупных городов.

Для поездки в Тибет необходимо оформить индивидуальную визу в Китай, а также воспользоваться услугами туроператора для организации гидов, перелетов и других мероприятий.

В целом, стоимость туров в Тибет варьируется от 432 тыс. до 670 тыс. рублей, при этом цены могут зависеть от выбранного маршрута и включенных услуг, сообщает Турпром.