Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Абхазии работают 10 отелей, предлагающих услуги, близкие к "All Inclusive", что значительно больше, чем несколько лет назад, когда таких отелей было всего три. Основная часть этих отелей сосредоточена в курортной зоне Гагры.
Система "всё включено" обычно включает трёхразовое питание по системе "шведский стол", разнообразные закуски, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства, а также дополнительные удобства, такие как пляжное оборудование и анимация. Некоторые отели также предлагают дополнительные услуги, такие как sup-борды, банные комплексы, трансферы и термальные зоны спа-центров.
Помимо "всё включено", популярен формат "полного пансиона", который включает трёхразовое питание, но с ограничениями, такими как дополнительная плата за некоторые услуги. Цены на туры варьируются в зависимости от категории размещения и типа питания и начинаются от 43 тыс. до 140 тыс. рублей за двоих на 7 ночей в июне 2024 года.
Эксперты отмечают, что услуги "всё включено" в Абхазии отличаются от аналогичных предложений в других странах, но растущий интерес к отдыху в этой стране обусловлен уникальным сочетанием местного гостеприимства и привлекательности курортов. Тенденция к бронированию отелей с питанием "завтрак" или без питания также отмечается, сообщает Турпром.
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