Эксперт Голов рекомендует приобретать туры на летний сезон заблаговременно

По словам эксперта, раннее бронирование обеспечивает более выгодные условия, так как спрос на билеты растет, а выбор становится ограниченнее, в результате чего цены возрастают.
Голов отмечает, что отдых в таких регионах, как Крым и Абхазия, может быть дешевле, чем в Сочи, особенно если речь идет о не пляжном отдыхе. Популярными направлениями также становятся Калининград, Алтайский край и Байкал.
В свете ограничений на международные поездки, вызванных пандемией, растет спрос на отдых внутри страны, сообщает Вечерняя Москва.
Космический мусор с МКС упал на крышу дома в США
В марте текущего года на крышу дома во Флориде упал обломок космического мусора, выброшенного с Международной космической станции три года назад.
Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года
Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, используемым в таких моделях как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo.
Врач Гончиков сообщил, что ночные мочеиспускания могут указывать на цистит и полиурию
Врач-уролог Батор Гончиков предупредил, что ночные мочеиспускания (ноктурия) могут быть признаком различных заболеваний мочевыделительной системы.
Ученые: височные кости в черепах динозавров и людей образовались в результате пищевого поведения
Исследование, проведенное группой ученых из Тюбингенского университета и Рурского университета в Бохуме, предоставляет новый взгляд на происхождение височных костей у различных наземных позвоночных, включая динозавров и людей.