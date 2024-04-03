Эксперт Голов рекомендует приобретать туры на летний сезон заблаговременно

По словам эксперта, раннее бронирование обеспечивает более выгодные условия, так как спрос на билеты растет, а выбор становится ограниченнее, в результате чего цены возрастают.

Голов отмечает, что отдых в таких регионах, как Крым и Абхазия, может быть дешевле, чем в Сочи, особенно если речь идет о не пляжном отдыхе. Популярными направлениями также становятся Калининград, Алтайский край и Байкал.

В свете ограничений на международные поездки, вызванных пандемией, растет спрос на отдых внутри страны, сообщает Вечерняя Москва.