АТОР отмечает рост бронирования туров "все включено" в Анапу на летний сезон 2024 года

На этапе ранних продаж количество бронирований увеличилось на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туры "все включено" стали наиболее востребованным сегментом, с ростом объемов продаж в два раза по сравнению с предыдущим сезоном.

Отмечается, что отели категории "3-4 звезды" с развитой инфраструктурой наиболее популярны, составляя до 70% от общего бронирования.

Важным фактором стало бесплатное размещение детей до 12 лет, что особенно привлекает семейных туристов.

Спрос на отдых "все включено" обусловлен, в частности, удобством предложений и доступностью для семей с детьми. Акции раннего бронирования, запланированные до конца марта, могут завершиться досрочно из-за высокого спроса.

Краснодарский край, где находится Анапа, является ключевым туристическим регионом России, с рекордным турпотоком в 2023 году, достигшим 18,6 млн отдыхающих, сообщает ТАСС.