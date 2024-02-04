Российские туристы проявляют увеличенный интерес к туристическим направлениям в Восточной Азии

Туры на Мальдивы, Таиланд и Шри-Ланку стали особенно популярными, с резким увеличением бронирования в эти страны. Заметно увеличение покупок туров, особенно в Таиланд и на Шри-Ланку, которые выросли втрое по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что туры на Мальдивы на февраль также почти полностью раскуплены.
Тенденция также отражает предпочтения организованных путешественников, которые предпочитают указанные азиатские направления, с отелями на Мальдивах, которые практически полностью заполненными.
Несмотря на высокие цены и риск тропических болезней, российские туристы проявляют интерес не только к организованным турам, но и к самостоятельным поездкам, что отражается в значительном росте бронирований авиабилетов в страны, такие как Китай, Япония и Вьетнам. На текущий момент, Таиланд и Шри-Ланка остаются наиболее популярными направлениями среди путешественников, несмотря на вызовы, такие как высокие цены и риск заболеваний, сообщает SM.News.
Университет UNSW предупреждает: дефицит витамина B12 и депрессия могут вызвать "псевдодеменцию"
Проблемы с памятью и утрата интереса к обычным занятиям могут быть признаками деменции или обратимых состояний, таких как депрессия, дефицит витамина B12 и гипотиреоз.
Некоторые страны предупреждают туристов об опасных обезьянах
Япония, Индия и Таиланд выдали предупреждение туристам и местным жителям о "дьявольских обезьянах", вызванное серией жестоких нападений за последние месяцы. Власти рекомендуют избегать подкормки обезьян, так как это может привести к агрессивным реакциям, включая рваные раны и переломы.
Регулярный автобусный маршрут, соединяющий Ростов-на-Дону и Стамбул, будет запущен с 1 марта
Автобусы будут отправляться из Ростова-на-Дону в 9:00 во вторник, пятницу и воскресенье, с прибытием в Стамбул в 1:00 в четверг, воскресенье и вторник. Стоимость билета в одну сторону составит 110 долларов или примерно десять тысяч рублей.
Ученые обнаружили способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете
Исследование, опубликованное в журнале Cardiovascular Diabetology, выявило новый препарат, способный защитить сосуды и предотвратить диабетические осложнения глаз и почек. Ученые обнаружили, что молекула, блокирующая фермент гепараназу, может предотвратить повреждение гликокаликса — защитной оболочки кровеносных сосудов.