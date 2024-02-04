Российские туристы проявляют увеличенный интерес к туристическим направлениям в Восточной Азии

Туры на Мальдивы, Таиланд и Шри-Ланку стали особенно популярными, с резким увеличением бронирования в эти страны. Заметно увеличение покупок туров, особенно в Таиланд и на Шри-Ланку, которые выросли втрое по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что туры на Мальдивы на февраль также почти полностью раскуплены.

Тенденция также отражает предпочтения организованных путешественников, которые предпочитают указанные азиатские направления, с отелями на Мальдивах, которые практически полностью заполненными.

Несмотря на высокие цены и риск тропических болезней, российские туристы проявляют интерес не только к организованным турам, но и к самостоятельным поездкам, что отражается в значительном росте бронирований авиабилетов в страны, такие как Китай, Япония и Вьетнам. На текущий момент, Таиланд и Шри-Ланка остаются наиболее популярными направлениями среди путешественников, несмотря на вызовы, такие как высокие цены и риск заболеваний, сообщает SM.News.