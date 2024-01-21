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За 2023 год значительно увеличилась стоимость туров в Белоруссию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:19

За 2023 год значительно увеличилась стоимость туров в Белоруссию

В 2023 году наблюдалось значительное увеличение стоимости туров в Белоруссию для российских туристов — рост на 37,6%. Средняя стоимость поездки составила 30,8 тысячи рублей.

Рост цен также отмечен в других направлениях, включая страны Средней Азии (30,6%), ОАЭ (27,3%), Турцию (27,2%) и Египет (22,1%). Экскурсионные туры по России подорожали на 18,7%, достигнув средней цены в 11,2 тысячи рублей к декабрю 2023 года. Вместе с тем, речной туризм в стране оказался единственным направлением, где стоимость снизилась на 3,8%, сообщает Национальная Служба Новостей.

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