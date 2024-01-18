В России разработан и запущен уникальный национальный туристический маршрут, специально предназначенный для людей с ограничениями по здоровью. Первым примером такого маршрута стал восьмидневный тур в Калининградскую область для группы из 18 человек по стоимости 50 тысяч рублей. Этот инновационный маршрут включает знаковые достопримечательности Балтийского региона и организован с учетом особенностей здоровья участников.

Туристам необходимо самостоятельно добраться до калининградского аэропорта Храброво, откуда специализированный автобус-трансформер доставит их по маршруту. Программа тура разделена на экскурсии и периоды отдыха, включая разнообразные активности, обеды и ужины в ресторанах, прогулки, а также сплавы на байдарках с инструкторами.

Этот инновационный подход стал частью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". С момента утверждения первого маршрута в 2022 году их количество достигло 44, и работа над созданием аналогичных маршрутов продолжается в рамках данного проекта. Эти туры не только предоставляют возможность путешествия для людей с ограничениями, но и являются важным шагом в направлении инклюзивного туризма в России, сообщает Центральная Служба Новостей.