Вместо конца апреля первые вылеты в Монастир теперь запланированы на 1 июня. Туристам, которые приобрели путевки на апрель и май, вернут полную сумму денег или предложат возможность перебронировать на летние месяцы, либо выбрать вылет из Санкт-Петербурга. Чартеры из Питера останутся по расписанию, начиная с 29 апреля. Полетная программа утверждена, и в начале она будет осуществляться раз в 10 дней, а летом — дважды в неделю.
Эта программа продлится до ноября, но продолжительность может измениться в зависимости от спроса.
Прошлым летом было много пассажиров, хотя количество рейсов до сих пор далеко от предковидного уровня в 10 рейсов в неделю. Сейчас интерес туристов растет, и бронирование туров становится более активным, особенно на летний период. Многие жители Москвы, столкнувшись с отменой майских программ, перебронируют свои путевки на вылет из Петербурга.
Цены на туры для жителей Петербурга начинаются от 132 тыс. рублей за двоих на 9 ночей в трехзвездочном отеле Residence Boujaafar в центре Суса, включая завтраки и ужины. В начале июня аналогичный тур обойдется уже более чем в 160 тыс. рублей. А для поездки из Москвы в это же время придется заплатить более 180 тыс. рублей. Тур в более комфортабельный Le Soleil Abou Sofiane Resort 4* с вылетом из Санкт-Петербурга в июне будет стоить 196 тыс. рублей, сообщает Tourdom.Ru.
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