FTI, один из крупнейших туроператоров Германии, находится на грани коллапса и ищет нового инвестора. Некоторые турагентства прекратили продажу туров FTI из-за неопределенности.
Вероятным покупателем станет американская компания Certares, которая уже имеет опыт в сфере туризма. Менеджмент FTI встречается с ключевыми агентствами, чтобы разъяснить ситуацию. Несмотря на сложности, все платежи клиентов покрываются немецким фондом защиты от банкротства. В 2020 году контроль над компанией перешел к египетской семье Савирис, сообщает Турпром.
Кремль сообщает, что президент Ирана позвонил Владимиру Путину
Российский лидер поздравил Раиси с окончанием священного месяца Рамадан и с праздником Ураза-байрам, который отмечался недавно.
По слухам в Android 15 может появиться функция зарядки по NFC
Слухи о возможном нововведении в Android 15 связанные с функцией зарядки по NFC были раскрыты техноблогером Мишаалом Рахманом. Рахман обнаружил соответствующую технологию в коде бета-версии Android 15 и высказал предположение о её целесообразности, учитывая наличие стандарта Qi на рынке.
Эксперт Евтеев назвал какие проблемы могут возникнуть, если вовремя не менять масло в коробке передач
Эксперт по автомобильным сервисам Евгений Евтеев предупредил о серьезных проблемах, которые могут возникнуть при неправильном обслуживании трансмиссии.
Врач Гинзбург: недостаток белка в питании пожилых людей может негативно сказаться на здоровье
Врач-диетолог Михаил Гинзбург выделил важность белка в питании пожилых людей, отмечая его критическое значение для поддержания иммунитета и здоровья организма.