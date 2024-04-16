FTI, один из крупнейших туроператоров Германии, находится на грани коллапса и ищет нового инвестора. Некоторые турагентства прекратили продажу туров FTI из-за неопределенности.

Вероятным покупателем станет американская компания Certares, которая уже имеет опыт в сфере туризма. Менеджмент FTI встречается с ключевыми агентствами, чтобы разъяснить ситуацию. Несмотря на сложности, все платежи клиентов покрываются немецким фондом защиты от банкротства. В 2020 году контроль над компанией перешел к египетской семье Савирис, сообщает Турпром.