Российские дипломаты советуют туристам, оказавшимся в ситуации, когда их не допускают на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Мексику, судиться с авиакомпанией за возмещение ущерба.

Посольство РФ в Турции рекомендует обратиться в Генконсульство России в Стамбуле и дать подробное описание произошедшего. Однако, дипмиссия не может осуществлять свои полномочия на месте, так как сотрудникам российских консульских учреждений запрещен доступ в транзитную зону аэропорта.

Представители Turkish Airlines, согласно информации от посольства, не предоставляют письменных объяснений относительно отказа в посадке, а иногда ведут себя некорректно, сообщает Tourdom.Ru.