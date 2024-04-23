Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.04.2024 : 93,2519
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.04.2024 : 99,3648
Российские дипломаты посоветовали туристам, не улетевшим в Мексику, судиться с Turkish Airlines
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:40

Российские дипломаты посоветовали туристам, не улетевшим в Мексику, судиться с Turkish Airlines

Российские дипломаты советуют туристам, оказавшимся в ситуации, когда их не допускают на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Мексику, судиться с авиакомпанией за возмещение ущерба.

Посольство РФ в Турции рекомендует обратиться в Генконсульство России в Стамбуле и дать подробное описание произошедшего. Однако, дипмиссия не может осуществлять свои полномочия на месте, так как сотрудникам российских консульских учреждений запрещен доступ в транзитную зону аэропорта.

Представители Turkish Airlines, согласно информации от посольства, не предоставляют письменных объяснений относительно отказа в посадке, а иногда ведут себя некорректно, сообщает Tourdom.Ru.

Мир

Украинец, который готовил покушение на президента Словакии, задержан в Чехии

Украинец, который готовил покушение на президента Словакии, задержан в Чехии

﻿Контрразведка Чехии задержала 24-летнего гражданина Украины Марунича в момент, когда он доставал оружие из тайника. Покушение должно было произойти 22 апреля на юго-востоке республике в городе Брно.

Читать полностью
В Белоруссии на заводе

В Белоруссии на заводе "Юнисон" началась сборка китайских кроссоверов марки VGV

Две модели VGV, U70 Pro и U75 Plus, были адаптированы под российские условия эксплуатации, с изменением более чем 100 компонентов в каждой модели. Изменения коснулись подвески, алгоритмов работы моторов и коробок передач, а также бортового компьютера.

Читать полностью

Общество

Алла Пугачёва вышла в свет в стильном парике и жакете с эффектом стройности

Алла Пугачёва вышла в свет в стильном парике и жакете с эффектом стройности

Певица Алла Пугачёва появилась на публике в жакете, который создал эффект стройности. На фото, которое фан-клуб артистки опубликовал в социальных сетях, также виден парик с небрежной прической и легкими локонами.

Читать полностью
Лор Елисеев: связки нужно тренировать, чтобы голос оставался мелодичным

Лор Елисеев: связки нужно тренировать, чтобы голос оставался мелодичным

Голосовые связки, аналогично мышцам, стареют со временем. Чтобы ваш голос всегда оставался приятным и мелодичным, связки нужно тренировать.

Читать полностью

Новости