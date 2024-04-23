Российские дипломаты советуют туристам, оказавшимся в ситуации, когда их не допускают на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Мексику, судиться с авиакомпанией за возмещение ущерба.
Посольство РФ в Турции рекомендует обратиться в Генконсульство России в Стамбуле и дать подробное описание произошедшего. Однако, дипмиссия не может осуществлять свои полномочия на месте, так как сотрудникам российских консульских учреждений запрещен доступ в транзитную зону аэропорта.
Представители Turkish Airlines, согласно информации от посольства, не предоставляют письменных объяснений относительно отказа в посадке, а иногда ведут себя некорректно, сообщает Tourdom.Ru.
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