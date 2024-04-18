Часть рейсов в Дубай отменены из-за последствий стихии. Emirates начала восстанавливать регистрацию пассажиров, но призывает их приезжать в аэропорт только при наличии подтвержденного бронирования, учитывая перегрузку терминалов. Некоторые путешественники столкнулись с отменой стыковочных рейсов и сталкиваются с проблемами связи с авиакомпаниями. Flydubai также сталкивается с задержками, но открыла регистрацию пассажиров из терминала 3.
Туристы из разных стран, включая Россию и Таиланд, сталкиваются с отменами и задержками рейсов в Дубай. Многие вынуждены искать альтернативные варианты вылета из-за закрытого входящего авиасообщения. Несмотря на это, flydubai возобновила вылеты из Москвы, хотя часть пассажиров осталась без багажа. Российские авиакомпании, включая "Аэрофлот", "Победу" и "Уральские авиалинии", пока не отменили рейсы из Москвы в Дубай, сообщает Tourdom.Ru.
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