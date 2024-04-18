Российское Министерство иностранных дел предлагает продлить срок действия электронных виз для иностранных туристов, хотя конкретные детали увеличения пока не определены. Планы на продление обсуждаются после анализа эффективности текущей системы, введенной с августа прошлого года.

Одним из важных вопросов остается проблема безналичных платежей для иностранцев в России.

Хотя электронные визы уже доступны для граждан 55 стран, включая недружественные, наблюдаются сложности, связанные с оплатой консульского сбора. Для улучшения ситуации, Министерство экономического развития начало тестирование проекта платежной карты для туристов, который должен быть полностью введен в эксплуатацию к концу текущего года, сообщает Tourdom.Ru.