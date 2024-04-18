Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.04.2024 : 94,3242
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.04.2024 : 100,2787
МИД РФ предложило продлить срок действия электронных виз для иностранных туристов
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:41

МИД РФ предложило продлить срок действия электронных виз для иностранных туристов

Российское Министерство иностранных дел предлагает продлить срок действия электронных виз для иностранных туристов, хотя конкретные детали увеличения пока не определены. Планы на продление обсуждаются после анализа эффективности текущей системы, введенной с августа прошлого года.

Одним из важных вопросов остается проблема безналичных платежей для иностранцев в России.

Хотя электронные визы уже доступны для граждан 55 стран, включая недружественные, наблюдаются сложности, связанные с оплатой консульского сбора. Для улучшения ситуации, Министерство экономического развития начало тестирование проекта платежной карты для туристов, который должен быть полностью введен в эксплуатацию к концу текущего года, сообщает Tourdom.Ru.

Мир

Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту

Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту

Пассажиры в Омане выразили недовольство отношением сотрудников аэропорта при отмене рейсов в Дубай. Авиаперевозчик не предоставил гостиницу, заменив ее на ваучер на фастфуд, и не смог обеспечить информацию о возможном времени вылета.

Читать полностью
Мемориал советским солдатам в центре Кишинева власти решили модернизировать

Мемориал советским солдатам в центре Кишинева власти решили модернизировать

Решение будет зависеть от депутатов столицы. Россияне, которые были в столице Молдавии, отметили плохое состояние объекта. Памятник зарос травой, там нет охраны и камер наблюдения, а также стендов с информацией.

Читать полностью

Общество

Автоюрист Воропаев рассказал, насколько безопасно покупать автомобиль на маркетплейсе

Автоюрист Воропаев рассказал, насколько безопасно покупать автомобиль на маркетплейсе

Маркетплейс Wildberries расширяет ассортимент, предлагая возможность покупки автомобилей в России, начиная с 18 апреля. Инициатива начнется с продажи автомобилей марки Chery в 17 регионах страны, с возможным добавлением мотоциклов и квадроциклов в будущем.

Читать полностью
Ученые выяснили, жиросжигание происходит быстрее на высокоуглеводной диете

Ученые выяснили, жиросжигание происходит быстрее на высокоуглеводной диете

Исследование, проведенное учеными из Венского университета, выявило, что высокоуглеводная диета, основанная на продуктах с низким гликемическим индексом (ГИ), способствует ускоренному окислению жиров в организме и улучшает выносливость.

Читать полностью

Новости