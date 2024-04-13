Турецкий курорт Бодрум на праздник Ид аль-Фитр стал центром внимания из-за высоких цен на услуги, вызвав шок среди туристов. Опросы среди местных туристов показали недовольство.

Старт летнего сезона предвещает прибытие иностранных посетителей, поднимая вопрос о дальнейшем росте цен. Известно, что цены на продукцию и услуги значительно превышают средний уровень, например, за три шарика мороженого просят 750 лир (примерно $23), а тарелка пасты стоит 3000 лир (около $100). Даже цена на чашку чая, составляющая 90 лир (примерно $2.8), вызывает удивление.

Заполняемость туристических объектов в праздничные дни оценивается всего в 60%, с переполненными общественными пляжами, в то время как пляжные клубы остаются пустыми. Это указывает на проблемы доступности и социального неравенства на курорте, сообщает Турпром.