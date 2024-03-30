В "Красной Поляне" ожидают рост туристического потока из арабских стран

В игорной зоне "Красной Поляны" ожидают значительного роста потока туристов из арабских стран, особенно из Бахрейна и Саудовской Аравии, в летний сезон 2024 года. Этот рост связан с запуском чартерных рейсов из столицы Бахрейна в Сочи.
Эксперты туристической индустрии отмечают, что арабские туристы предпочитают летом отдыхать в местах с более прохладным климатом, чем на Аравийском полуострове. Привлекательностью для них являются приморский и горный кластеры в Сочи, особенно с высокоуровневой инфраструктурой, а также наличие современной игорной зоны в "Красной Поляне".
В 2023 году "Красную Поляну" посетили около 886 тыс. человек, из которых почти 58 тыс. были иностранными гостями, в основном из Казахстана, Китая, Израиля, Индии и Турции, сообщает ТАСС.
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